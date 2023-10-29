«خطة النواب» توافق على تعديل ضريبة القيمة المضافة على السجائر

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في اجتماع اللجنة برئاسة الدكتور فخري الفقي صباح اليوم، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته.

ويتضمن مشروع القانون زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلى بمقدار 50 قرشًا للشرائح الثلاثة.

تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة

وتناقش الجلسة العامة تقرير لجنة الخطة على القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، إذ تمّ مناقشته والموافقة عليه خلال اجتماع لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لدراسته وإعداد تقرير بشأنها.

وتوضح الصور المرفقة نص القانون: