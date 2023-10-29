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بدء دخول 10 شاحنات من المساعدات إلى الجانب الفلسطيني

كتب:

نرمين عفيفي
12:51 م | الأحد 29 أكتوبر 2023
المساعدات الإنسانية

المساعدات الإنسانية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها ببدء دخول 10 شاحنات من المساعدات إلى الجانب الفلسطيني.

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بقلم نرمين عفيفي