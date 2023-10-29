بدء دخول 10 شاحنات من المساعدات إلى الجانب الفلسطيني كتب: نرمين عفيفي 12:51 م | الأحد 29 أكتوبر 2023 المساعدات الإنسانية أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها ببدء دخول 10 شاحنات من المساعدات إلى الجانب الفلسطيني. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: متحدث الخارجية: عراقيل إسرائيلية تعيق دخول المساعدات إلى قطاع غزة القاهرة الإخبارية: استمرار تقديم المساعدات الإنسانية لغزة عبر معبر رفح إعلام إسرائيلي: زيادة المساعدات إلى غزة بشكل كبير بسبب ضغوط أمريكية ومصرية الهلال الأحمر الفلسطيني: حجم المساعدات يغطي 3% من احتياجات القطاع الطبي طرق التواصل مع الهلال الأحمر المصري لإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة المساعدات مساعدات بقلم نرمين عفيفي