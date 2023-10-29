طرق التواصل مع الهلال الأحمر المصري لإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

من خلال منشور رسمي، كشف الهلال الأحمر المصري عن طرق التبرع لقطاع غزة، من أجل المساهمة في إيصال المساعدات الإنسانية لسكان القطاع، في ظل الأجواء السيئة هناك مع استمرار تعرض القطاع للقصف من جانب دولة الاحتلال.

الهلال الأحمر وإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

- يمكن التبرع للهلال الأحمر، بالدم للأشقاء الفلسطينيين في غزة أو التبرع بالأموال من أجل شراء المستلزمات الطبية، من خلال التواصل المباشر على موقع جمعية الهلال الأحمر من هنـــــــــــا.

- الاتصال بمندوب الهلال الأحمر، عن عبر رقم 15322، «داخلي 3»، مع التأكيد على كتابة الاسم، العنوان، رقم المحمول، وتحديد المبلغ المالي الذى سيقوم بالتبرع به.

- التبرع من خلال شركات الاتصالات عبر كود 1669، وهو الخاص بخدمة «فودافون كاش» أو عبر تطبيق «أنا فودافون».

- التبرع من خلال أورنج عبر كود #7115#، خدمة أورنج كاش.

- التبرع من خلال إرسال رسالة نصية بكلمة «فلسطين» على رقم 9770.

- التبرع المباشر من خلال فوري عبر كود 99981.

- التبرع من خلال بنك القاهرة حساب رقم 8384/501/30.

- التبرع من خلال مندوب مؤسسة مرسال على رقم 19340.