محافظ أسيوط يستعرض إجراءات نزع ملكية أراضي مشروع محور منفلوط العلوي

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إجراءات نزع ملكية الأراضي وصرف جميع التعويضات وباقي الإجراءات المتعلقة لإنشاء محور منفلوط العلوي، والذي يربط بين الطريقين الصحراوي الشرقي والغربي (القاهرة - أسيوط) بالطريق الزراعي، عابرًا نهر النيل والترعة الإبراهيمية والسكة الحديد، وذلك بتكلفة 4 مليارات و793 مليون جنيه.

لجان ميدانية

ووجه المحافظ مسؤولي هيئة الطرق بالتنسيق مع مسؤولي هيئة المساحة، ورئيس مركز ومدينة منفلوط، بتشكيل لجان ميدانية لاستكمال حصر الأراضي والمنازل التي سيتم نزع ملكيتها لدخولها في الأراضى اللازمة لإنشاء مشروع محور منفلوط، وسرعة صرف التعويضات لأصحابها وفقًا للقوانين واللوائح المنظومة لذلك.

الموقف التنفيذي

وخلال الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي للمشروع ومراحل العمل الحالية بالمشروع التنموي الذي يربط بين الصحراوي الشرقي والغربي، ويبلغ طوله 41 كم وعرضه 29 مترا تقريبًا، وتكلفته التقديرية 4 مليارات و793 مليون جنيه، ويُجرى إنشاؤه من خلال تنفيذ عدد 20 عمل صناعي، منها 9 كباري علوية، و2 كبارى سطحية، و12 بربخ، بمجموع أطوال 2600 متر على نهر النيل وأعلي الترعة الإبراهيمية والسكة الحديد والطريق الزراعي، إضافة إلى 8 منازل ومطالع للمحور.