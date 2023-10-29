لجنه من «زراعة أسيوط» لتقييم مزارع جامعة جنوب الوادي (صور)

طلب الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، الاستعانة بأعضاء هيئة التدريس بكلية الزراعة بجامعة أسيوط، لتقييم المزرعة الجامعية للجامعة في مجالات، منها الإنتاج الحيواني، والدواجن، والفاكهة، والخضر، والزينة، والمحاصيل الحقلية، والأراضي، والمياه، والمنحل.

لجنة جامعة أسيوط

وأكد بيان أن رئيس جامعة أسيوط أمر بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور عادل محمد محمود عميد كليه الزراعة بأسيوط، وعضوية كل من الدكتور محمد فرغلي علم الدين رئيس مجلس قسم الدواجن، والدكتور سيد شحاتة عابدين رئيس مجلس قسم الزينة، والدكتور رشاد عبد الوهاب إبراهيم رئيس مجلس قسم الفاكهة، والدكتور محسن عبد المنعم جامع الأستاذ بقسم الأراضي والمياه، والدكتور السعدي عبد الحميد علي الأستاذ بقسم المحاصيل، والدكتور أشرف جلال حسين هريدي، الأستاذ بقسم الخضر، والدكتور صلاح حفني راتب، أستاذ بقسم وقاية النبات، والدكتور أحمد محمد عبد الله مدرس بقسم الإنتاج الحيوان.

وأشار الدكتور عادل محمد محمود، عميد الكلية، إلى أن اللجنة توجهت إلى جامعة جنوب الوادي، وقامت بجولة تفقدية لجميع المزارع بجامعة جنوب الوادي، للوقوف على الوضع الحالي للمزارع، وتحديد الاحتياجات المختلفة لكي تعمل بكفاءة عالية.