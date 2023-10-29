أستاذ تغذية تكشف فوائد وأضرار شرب القهوة وأعراضها الجانبية

قالت الدكتورة مروة شعير، أستاذ مساعد الأغذية الخاصة والتغذية بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، إن القهوة من أكثر المشروبات شعبية في العالم، يشربها ملايين الأشخاص كل يوم، وتتمتع القهوة بالعديد من الفوائد الصحية المحتملة كونه يساعد على تحسين اليقظة والتركيز والأداء المعرفي، وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني إضافة إلى تقليل خطر الإصابة بأمراض الكبد.

القهوة قد يكون لها بعض الأضرار أو الأعراض الجانبية

وأكدت أستاذ مساعد الأغذية الخاصة والتغذية بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، في لقائها مع الإعلامية سلمى عادل ببرنامج «صباح الورد»، المذاع على شاشة قناة «ten»، أن القهوة قد يكون لها بعض الأضرار أو الأعراض الجانبية منها اضطراب النوم، فقد يسبب الكافيين الموجود في القهوة الأرق وصعوبة النوم، وزيادة ضغط الدم قد يؤدي شرب القهوة بكميات كبيرة إلى زيادة ضغط الدم، ومشاكل في المعدة قد تسبب القهوة الإسهال أو عسر الهضم لدى بعض الأشخاص، والتهيج قد يسبب الكافيين الموجود في القهوة الشعور بالعصبية أو التوتر لدى بعض الأشخاص.

شرب ما لا يزيد على 400 ملليجرام من الكافيين يوميًا

وقدمت أستاذ مساعد الأغذية الخاصة والتغذية بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية نصائح لشرب القهوة باعتدال، وهي شرب ما لا يزيد على 400 ملليجرام من الكافيين يوميًا، أي ما يعادل 4 أكواب من القهوة، إضافة إلى تجنب شرب القهوة في وقت متأخر من اليوم، حيث يسبب الكافيين الموجود في القهوة الأرق إذا تم تناوله في وقت متأخر من اليوم.