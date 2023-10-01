خبير: القهوة نبات حساس للتغيرات المناخية.. ووارد اختفاء 50% من مزارعه

قال الدكتور الزيتوني ولد دادة، نائب مدير قسم تغير المناخ بالفاو، إنه من الوارد اختفاء أكثر 50% من مزارع القهوة، خاصة في ظل تغيرات المناخ القاسية التي يشهدها العالم، بما فيها الفيضانات القاتلة والمدمرة، كما شهدنا في دولة ليبيا مؤخرا، مشيرا إلى أن القهوة نبات صغير وحساس بالتغيرات المناخية، فضلا عن حاجته لظروف مناخية محددة ووجود تربة غنية بالمغذيات.

القطاع الزراعي الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية

وأضاف «دادة»، خلال لقائه عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن القهوة تنمو في مناطق محددة بالعالم خاصة في الجبال، والقطاع الزراعي هو الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية، ولاحظنا مؤخرا قلة الأمطار في بعض المناطق الجبلية التي تزرع فيها القهوة، وهي ضرورة للغاية من أجل زراعة القهوة.

تهديد مستمر لمزارع البن

وتابع، أن هناك تهديد مستمر فيما يتعلق بالتغيرات المناخية، وهناك بعض الحلول القائمة الآن للحفاظ على زراعة القهوة، وهي عدم الاعتماد على إنتاجية منطقة واحدة للقهوة، مثل أمريكا اللاتينية التي تنتج نحو 60% حول العالم، ويجب الاستثمار في العلوم والتكنولوجيا والابتكار لإيجاد أنواع أخرى من القهوة، فضلا عن التخطيط على المدى الطويل لمكافحة التغير المناخي.