تنظيم ندوات لطلاب الأزهر في أسيوط لتنمية الوعي السياحي

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أهمية تنميه الوعي السياحي والأثري لدى الشباب والطلاب، لتعريفهم بما تملكه المحافظة من أماكن ومقومات سياحية، لافتًا إلى تقديم كل سبل الدعم وإزالة العقبات التي قد تواجه تنظيم ندوات ورحلات للقطاعات والهيئات المختلفة، لتنمية السلوك الفردي لدى الطلاب والنشء وإرساء قيم الانتماء والمواطنة والحفاظ على الهوية والثقافة المصرية والفخر بتاريخهم وبلادهم منذ الصغر.

الأهمية الاقتصادية

وأشار محافظ أسيوط إلى حرص المحافظة على إقامة الندوات وتنظيم الرحلات بمختلف المدارس وجامعتي أسيوط والأزهر، لتوضيح الأهمية الاقتصادية للسياحة، سواء الداخلية أو الخارجية والتعريف بالأماكن السياحية والأثرية بالمحافظة وتاريخها.

ونظمت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالمحافظة، بقيادة عثمان الحسيني مدير الهيئة الاقليمية لتنشيط السياحة، وبالتنسيق مع المنطقة المركزية الأزهرية، بقيادة الدكتور علي عبدالحافظ مدير المنطقة، ندوة تثقيفية سياحية لطلاب وطالبات المعاهد الأزهرية، للتوعية السياحية والأثرية بموقع أثري فريد ومتميز بمعهد فؤاد الأول، وبالتحديد بقاعة السينما لتعطي رسالة للعالم بأن الأزهر متطور في كل العصور، وذلك لزيادة الوعي السياحي لدى الطلاب والشباب، خاصة مسار رحلة العائلة المقدسة.