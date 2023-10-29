كيف غيّرت الحرب في غزة سلوك المستهلكين في مصر؟.. «مدينون لفلسطين»

قال الدكتور محمد أنيس الخبير الاقتصادي، إنّ الأزمات والحروب مثل التي حدثت في فلسطين، فرصة لتغيير كبير وجذري في سلوك المستهلكين، والذي قد يؤثر على اقتصاديات كاملة.

الأزمات قادرة على تغيير اتجاهات الاقتصاد

وأضاف أنيس لـ«الوطن»، أنّه مع القدرة على التغيير في العديد من الاقتصاديات، ينتج عن ذلك خلق فرص استثمارية جديدة في العديد من القطاعات خاصة كثيفة الاستهلاك، والقطاعات التي تعتمد على رغبات الاستهلاكية للمواطنين.

وأشار إلى أنّ هناك قطاعات استغلت الأزمة في تغيير اتجاهات المستهلكين العامة، بالاتجاه إلى المنتجات المصنعة محليا ورغبة المستهلكين في استهلاك منتجات الصانعة محليا وليست ماركات عالمية، موضحا أنّ مثل هذه الأزمات ساهمت وساعدت في زيادة الاستثمار المحلي وتخفيف وتقليل الاستيراد، خاصة للمنتجات ذات الطابع الاستهلاكي مثل الأغذية والملابس.

وتابع أنّ أزمة الحرب في غزة يمكن استغلالها من خلال افتتاح العديد من المصانع أولا، والتوسع في الإنتاج، ما يخلق استثمارات ومصانع جديدة.

صعود العديد من الاستثمارات بسبب الحرب

وأكد أنّ هناك العديد من الصناعات والاستثمارات التي تنتعش وقت الأزمات والحروب والصراعات، ما تمثل اقتصادا جديدا وهائلا يأتي في المصالح الاقتصادية للدول، وقد حدث ذلك بالفعل في العديد من الشركات المصرية التي أظهرت منتجها من خلال الدعاية، سواء بتخصيص جزء من أرباحها لغزة أو دعمهم بأي طرق، وهو ما جعل صناعتها ومبيعاتها تزدهر.