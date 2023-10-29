«الصحة الفلسطينية»: سقوط 302 شهيد خلال ساعات في 56 جريمة حرب إسرائيلية

كشفت وزراة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، عن أنّ الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 56 جريمة حرب خلال الساعات الماضية، أسفرت عن ارتقاء 302 شهيد غالبيتهم من النازحين إلى جنوب قطاع غزة، التي يزعم الاحتلال الإسرائيلي أنّه آمن.

وأضافت الوزارة الفلسطينية، أنّ الاحتلال الإسرائيلي تعمّد ارتكاب 881 مجزرة بحق العائلات راح ضحيتها 6120 شهيدا منذ 7 أكتوبر الجاري، ولا زال عددا كبيرا من الضحايا تحت الأنقاض، مضيفة في مؤتمر صحفي أنّها تلقت 1870 بلاغا عن مفقودين، منهم 1020 طفلا ما زالوا تحت الأنقاض.

وفي غرب بيت لحم، أغلق مستوطنون من «بيتار عيليت» المدخل الرئيسي المؤدي لقرية وادي فوكين بالحجارة، لمنع موظفي شركة الكهرباء من الوصول إلى مولد الكهرباء الذي يزود القرية.

وفي وقت سابق من اليوم، أُصيب 4 فلسطينيين بالرصاص خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، برفقة قوات خاصة «مستعربون» مخيم الدهيشة، جنوب بيت لحم بالضفة الغربية المحلتة، فيما اعتقل جنود الاحتلال شابا فلسطينيا من مخيم الفارعة، خلال مروره عبر حاجز عورتا العسكري جنوب نابلس.

أكثر من 1590 حالة اعتقال ضد الفلسطينيين

ومنذ 7 أكتوبر الجاري، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 1590 حالة اعتقال ضد الفلسطينيين، وفق ما أعلنته هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني.

وأشارت المؤسستان الفلسطينيتان، إلى أنّ عمليات الاعتقال تركزت في «نابلس، وجنين، والقدس»، فيما توزعت البقية على «الخليل، وقلقيلية، وطوباس، وسلفيت، وطولكرم».

من جانبه، وفي اليوم الـ23 من عملية «السيوف الحديدية»، دخل الأسير الفلسطيني علي محمد سعيد القيسي من قرية زبوبا غرب جنين، عامه الـ21 والأخير في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

سياسا، نقل وزير الخارجية البحريني، الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني خلال لقاء مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بمقر الرئاسة في رام الله، رسالة تضامن ومؤازرة من عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى، وولي عهده والشعب البحريني.

وأكد الزياني، وقوف البحرين ملكا وحكومة وشعبا، إلى جانب الشعب الفلسطيني، فيما أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفض أي حلول جزئية أو أمنية لقطاع غزة أو للقضية الفلسطينية، وجدد الدعوة لعقد قمة عربية طارئة.

الخارجية الفلسطينية: مرتكزات النظام العالمي مهددة بشكل خطير

وفي اليوم الـ23 من عملية «السيوف الحديدية»، ذكرت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان، أنّ مرتكزات النظام العالمي مهددة بشكل خطير، بسبب فشل المجتمع الدولي في وقف العدوان الإسرائيلي التدميري لتصفية غزة، وبالتالي القضية الفلسطينية، مضيفة في بيان أنّ غياب الإرادة الدولية لوقف العدوان الإسرائيلي يفقد مؤسساتها الشرعية الدولية، ويحول مضامين الميثاق الأممي إلى مجرد حبر على ورق.