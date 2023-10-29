استشهاد رضيع بعد يوم من ولادته في غزة.. ماذا كتب على كفنه؟

«استخرج شهادة وفاته قبل شهادة ميلاده»، هكذا استهدف الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي، طفلا لم يتجاوز عمره يومًا واحدًا، ضمن عشرات الشهداء الذين سقطوا خلال الساعات الماضية في قطاع غزة.

استشهاد رضيع عمره يوم في غزة يهز العالم.. ماذا كُتب على كفنه؟

عدي أبو محسن، الذي وُلد يوم 27 أكتوبر 2023، لم يكن يعلم قساوة العالم الذي جاء إليه، ليجد نفسه ضمن قائمة الشهداء، ملفوفا بالكفن الأبيض بدلا من ملابس الرضع، ليستخرج شهادة وفاته قبل أن يكُتب لشهادة ميلاده الخروج إلى النور.

استخرج شهادة وفاته قبل ميلاده.. ماذا كُتب على كفن الرضيع الذي استشهد في غزة؟

«كفن أبيض صغير» مكتوب عليه باللون الأسود: «عدي أبو محسن، عمره يوم، لم يستخرج شهادة ميلاده بعد، تم استخراج شهادة وفاته»، كانت الصورة التي هزت قلوب الآلاف خلال الساعات الماضية، بعدما سقط الرضيع تحت طائلة العدوان الإسرائيلي في فلسطين.

«عاش ليوم واحد و رحمه ربه من ويلات البشر و ويلات الدنيا»، هكذا علق أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الصورة التي تم بثها عبر التلفزيون الفلسطيني، نقلا عن المصور بلال خالد، المتواجد في قلب الأحداث، لتعبر عن قسوة ما يمر به أهالي غزة على مدار الأيام الماضية وتحديدا منذ يوم 7 أكتوبر الجاري.

وعلق متابع آخر على صورة الرضيع الفلسطيني: «شهادة ميلاده في الفردوس الأعلى إن شاء الله»، بينما علقت متابعة أخرى: «يا ربي شيء يوجع القلب، لطفك يا رب».

ويشهد قطاع غزة مجازر من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تواصل قصفها المستمر على المنازل والمستشفيات؛ ما أسفر عن سقوط آلاف الشهداء والجرحى معظمهم من الأطفال والنساء.