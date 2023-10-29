روجينا عن أحداث غزة: جميع الفنانين سخروا حساباتهم الشخصية لدعم شعب فلسطين

يواصل عدد كبير من الفنانين دعم الشعب الفلسطيني ضد الجرائم الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، وحرصت الفنانة روجينا على مساندة الأهالي في غزة بشتى الطرق.

روجينا تدعم أهل غزة

وقالت الفنانة روجينا خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «إحنا بني أدمين قبل منكون فنانين، واللي بيحصل من قبل الاحتلال الغاشم تجاه إخواتنا في غزة ميتحملوش أي حد في الدنيا».

وأضافت روجينا: «نحن جميعا كفنانين سخرنا حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي لدعم الشعب الفلسطيني، حتى وإن أثر هذا الأمر على نسب المشاهدة، رغم أننا نتلقى تحذيرا بشأن قفل الحسابات، ولكن لا يهمنا إلا دعم القضية».