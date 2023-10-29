وزير الخارجية يبحث مع مبعوث أمريكي الوضع الإنساني في غزة

أفاد بيان عاجل على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، بأنَّ وزير الخارجية المصري، سامح شكري، بحث مع المبعوث الأمريكي للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط الوضع الإنساني بقطاع غزة.

ووفقاً لـ «القاهرة الإخبارية»، فإنَّ وزير الخارجية المصري، أكّد خلال المباحثات، على حجم الكارثة الإنسانية بقطاع غزة في ظل تجاوز أعداد الضحايا من الفلسطينيين 7500 في غضون 3 أسابيع.

وشدد وزير الخارجية، على ضرورة وجود تحرك دولي جاد ومنسق لإنفاذ هدنة إنسانية فورية، وتجنيب تعريض المدنيين لمزيد من ويلات التصعيد.

وأكّد أهمية تكاتف الجهود الدولية لإزالة العوائق التي يضعها الجانب الإسرائيلي أمام وصول المساعدات الإنسانية، لافتاً إلى أنَّ الوضع المأساوي الراهن في غزة يحتم أن تتحرك الأطراف الإقليمية والدولية لضمان النفاذ الآمن للمساعدات الإغاثية لأهالي غزة.

ومن ناحية أخرى، أعرب المبعوث الأمريكي للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط، ديفيد ساترفيلد، عن تقدير واشنطن للدور المصري المهم في تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأكد ديفيد ساترفيلد، حرصه على استمرار العمل المشترك مع مصر للتخفيف من المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها المدنيون في غزة.