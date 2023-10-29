«مراسلة القاهرة الإخبارية» تكشف كواليس أسوأ يومين في قطاع غزة

قالت منى عوكل، مراسلة «القاهرة الإخبارية» من «خان يونس»، إنه لا تزال هناك استهدافات من قبل جيش الاحتلال على القطاع، وآخرها استهداف عائلة «مشتهى» بمنطقة الشجعية، وسبق هذا استهداف حافلة تقِل عددًا من المواطنين من شمال لجنوب غزة.

وتابعت «عوكل»، خلال تغطية من «خان يونس»، أنَّ وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، أعلنت سقوط 2000 شهيد من طلاب المدارس و70 من المدرسين والكوادر ولا تزال المقاومة مستمرة من قبل المدنيين.

وأوضحت مراسلة «القاهرة الإخبارية» أنَّ هناك أكثر من حادثة وسط الاشتباكات بين قوات الاحتلال وفصائل المقاومة الفلسطينينة، مضيفة: «منذ يومين وهناك توغل محدود في المناطق الشمالية والشرقية، ومحاولات من المقاومة للتصدي للاحتلال الذي تفاجأ من قدرة الفلسطنيين وإمكانياتهم في هذه الحرب».