«شباب الإسكندرية»: انطلاق اليوم الأول من مشروع اكتشاف الموهوبين

انطلق اليوم مشروع اكتشاف الموهوبين بالإسكندرية، بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة، برئاسة دكتور عربي أبو زيد وكلية تربية رياضية بنين برئاسة دكتور محمد بلال وكلية تربية رياضية بنات برئاسة الدكتورة مها أمين.

اختبارات انتقاء المواهب

أشارت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن المشروع يهدف لاكتشاف المواهب الرياضية وخلق وإعداد جيل من الرياضيين يمثل مصر في البطولات العالمية والمحافل الدولية، وجرى اختيار اللاعبين من مديرية التربية والتعليم بعدد 900 لاعب ولاعبة، وتم الكشف الطبي عليهم بواسطة أطباء متخصصين بكلية طب الإسكندرية، بدأت اليوم اختبارات انتقاء المواهب الرياضية بحضور متخصصين من كلية التربية الرياضية بنين وبنات.

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تذليل جميع العقبات

وأوضحت الدكتورة صفاء الشريف، أنه سيجرى الدفع باللاعبين المتميزين للأندية الرياضية والمشروعات القومية التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة وسوف تقوم مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية بتوجيه اللاعبين الأقل في المهارات إلى مراكز الشباب وتصنيفهم طبقا لموهبتهم، وبدأت فاعليات اليوم الأول من المشروع بمركز شباب الحرمين، وقد وجه وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتذليل العقبات أمام تنفيذ هذا المشروع.