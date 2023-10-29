حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تنشر مقار اللجان المشرفة على الانتخابات خارج مصر

نشرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بتحديد مقار وعناوين اللجان الفرعية المشرفة على انتخابات المصريين المتواجدين خارج جمهورية مصر العربية في الانتخابات الرئاسية 2024.

مقار وعناوين اللجان خارج مصر

المادة الأولى: تحدد مقار وعناوين اللجان الفرعية المشرفة على انتخابات المصريين المتواجدين خارج جمهورية مصر العربية في الانتخابات الرئاسية 2024 على النحو الوارد بالكشوف المرفقة بهذا القرار.

المادة الثانية: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات والجهات المعنية تنفيذه.