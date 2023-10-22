ضوابط تمويل الحملة الانتخابية لمرشحي رئاسة الجمهورية.. «الوطنية» توضح

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، ضوابط تمويل الحملة الانتخابية لمرشحي رئاسة الجمهورية، موضحة أنّ الحد الأقصى لما ينفقه المرشح على حملته الانتخابية 20 مليون جنيه، وحال الإعادة يكون الحد الأقصى للإنفاق 5 ملايين جنيه.

تمويل الحملة الانتخابية

ضوابط تمويل الحملة الانتخابية لمرشحي رئاسة الجمهورية، حددها القرار رقم 15 لسنة 2023 بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 وتتمثل فيما يلي.

- أن يكون تمويل الحملة الانتخابية من أموال المرشح الرئاسي الخاصة به.

- يحق للمرشح تلقي تبرعاتت نقدية.

- التبرعات نوعين منها نقدية أو عينية.

- التبرعات تكون من الأشخاص الطبيعيين المصريين.

- ألا يجاوز مقدار التبرع من أي شخص طبيعي 2%من الحد الأقصى المقرر للإنفاق في الحملة الانتخابية.

- يحظر على المرشح تلقي أية مساهمات أو عدم نقدي أو عيني من أي شخص اعتباري مصري أو أي شخص طبيعي أو اعتباري أجنبي أو أي جهة أجنبية.

محطات مهمة في الحملات الانتخابية

- تبدأ من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين ورموزهم يوم 9 نوفمبر المقبل.

- تتوقف بالنسبة لانتخابات المصريين بالخارج يوم 29 نوفمبر.

- يكون توقفها للانتخابات في الداخل يوم الجمعة 8 ديسمبر.

- في حالة انتخابات الإعادة تبدأ يوم 19 ديسمبر

- تتوقف يوم الخميس 4 يناير بالنسبة لانتخابات المصريي بالخارج.

- تتوقف بالنسبة للمصريين بالداخل يوم 7 يناير.