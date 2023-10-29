«الوطنية للانتخابات» توضح آليات حصر الأصوات في آخر يوم للاقتراع

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، القرارات الخاصة بآلية فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية المُقبلة، والتي تضمّنت أعمال الفرز والحصر العددي للأشخاص الذين أدلوا بأصواتهم.

وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن» آليات حصر الأصوات بآخر يوم في الاقتراع خلال الانتخابات الرئاسية 2024.

آليات حصر الأصوات

وبحسب ما جاء في قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، أنّه بعد انتهاء اليوم الأخير للاقتراع تقوم كل لجنة في مقرها بالخارج، بأعمال الفرز والحصر العددي لمن أدلوا بأصواتهم، وعدد الأصوات الباطلة والصحيحة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مترشح تحت إشراف رئيس اللجنة.

كما أنّه يحرر محضر بإجراءات الفرز، ويوقع عليه رئيس وأمين اللجنة، وتوضع بطاقات الانتخاب والمحاضر في مظروف أو أكثر، ويعلق بصورة مؤمنة، ويوقع من رئيس اللجنة.

إرسال نماذج محاضر الفرز إلى وزارة الخارجية

وتُرسل البعثات كشوف الحصر العددي، ونماذج محاضر الفرز إلى وزارة الخارجية، ومنها للجنة العامة المشرفة على لجان الانتخاب بالخارج المشكلة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، لتبدأ في إعداد محضر فرز مجمع، ويرسل رؤساء اللجان أوراق الانتخاب، وكشوف الناخبين، والمحاضر، والمظاريف التي تحوي بطاقات الاقتراع، وسائر أوراق عملية الانتخاب، وما قُدم من طعون إلى اللجنة العامة المشار إليها بالفقرة السابقة، وترسل البعثات في أول حقيبة دبلوماسية.

وعلى رئيس اللجنة العامة المشار إليها تحرير محضر حصر، وتسليم سائر الأوراق إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لإعلانها مع النتائج النهائية للانتخاب بالداخل.