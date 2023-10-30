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مقرر امتحانات شهر أكتوبر لمادة العلوم للصفين الأول والثاني والإعدادي

كتب:

أميرة فكري
02:58 ص | الإثنين 30 أكتوبر 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أعلنت الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مقرر امتحانات شهر أكتوبر لمادة العلوم للصفين الأول والثاني والإعدادي للعام الدراسي الحالي 2023/2024، والتي بدأت أمس في عدد من المحافظات. 

مقرر امتحانات شهر أكتوبر للعلوم 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، مقرر امتحانات شهر أكتوبر لمادة العلوم للصفين الأول والثاني والإعدادي وهي كالتالي:

- محتوى شهر أكتوبر 2024 للصف الأول الإعدادي: من درس: المادة وخواصها ص4 إلى نهاية الدرس: تركيب المادة ص 16. 

- محتوى شهر أكتوبر 2024 للصف الثاني الإعدادي: من درس: محاولات تصنيف العناصر ص8 إلى نهاية درس تدرج خواص العناصر في الجداول الدور الحديث ص24.  

تفاصيل امتحانات شهر أكتوبر 

- امتحانات شهر أكتوبر لصفوف النقل جزء من الحصة وليس  الحصة  كاملة.

- يعقد امتحان شهر أكتوبر لصفوف النقل وفقا للحصص الدراسية وحسب كل معلم.

- امتحانات شهر أكتوبر غير موحدة، وتعقد وفقا لحصة المادة. 

- إجراء الامتحان بما لا يخل بانتظام الدراسة.

- يقوم بوضع الامتحان موجه المادة بالإدارة مع مراعاة المواصفات الامتحانية.

- يكون الامتحان في الأجزاء التي جرى تدريسها ضمن منهج شهر أكتوبر.

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