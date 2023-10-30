أعلنت الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مقرر امتحانات شهر أكتوبر لمادة العلوم للصفين الأول والثاني والإعدادي للعام الدراسي الحالي 2023/2024، والتي بدأت أمس في عدد من المحافظات.

مقرر امتحانات شهر أكتوبر للعلوم

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، مقرر امتحانات شهر أكتوبر لمادة العلوم للصفين الأول والثاني والإعدادي وهي كالتالي:

- محتوى شهر أكتوبر 2024 للصف الأول الإعدادي: من درس: المادة وخواصها ص4 إلى نهاية الدرس: تركيب المادة ص 16.

- محتوى شهر أكتوبر 2024 للصف الثاني الإعدادي: من درس: محاولات تصنيف العناصر ص8 إلى نهاية درس تدرج خواص العناصر في الجداول الدور الحديث ص24.

تفاصيل امتحانات شهر أكتوبر

- امتحانات شهر أكتوبر لصفوف النقل جزء من الحصة وليس الحصة كاملة.

- يعقد امتحان شهر أكتوبر لصفوف النقل وفقا للحصص الدراسية وحسب كل معلم.

- امتحانات شهر أكتوبر غير موحدة، وتعقد وفقا لحصة المادة.

- إجراء الامتحان بما لا يخل بانتظام الدراسة.

- يقوم بوضع الامتحان موجه المادة بالإدارة مع مراعاة المواصفات الامتحانية.

- يكون الامتحان في الأجزاء التي جرى تدريسها ضمن منهج شهر أكتوبر.