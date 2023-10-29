عضو مبادرة «ابدأ»: حققنا الكثير من النجاحات.. وقدمنا دعما وتسهيلات للمصانع

قال خالد حسن عضو مبادرة «ابدأ»، إنه عند الحديث عن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ عامين، والتي كان الهدف الرئيسي منها عمل تكامل بين جهود الدولة في القطاعات المختلفة مع جهود القطاع الخاص، حتى نستطيع عمل تسهيلات للمستثمرين المصريين والأجانب؛ بهدف توفير الفاتورة الاستيرادية، وتقليل الاستيراد بشكل عام، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة تكون قيمة مضافة لشباب مصر، كما أنه يؤدي إلى زيادة الصادرات.

عمل نجاحات كبيرة جدًا

وأضاف عضو مبادرة «ابدأ» خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أنه تم بالفعل عمل نجاحات كبيرة جدًا، كما أنه كانت هناك الكثير من المصانع التي تم تقديم الكثير من الدعم والتسهيلات لها، من أجل التواصل مع الجهات الحكومية لتسهيل الإجراءات، وإزالة التحديات مما ترتب عليه زيادة في فرص العمل وزيادة التصدير وزيادة الناتج القومي.

مشروعات تنتج منتجات لأول مرة تصنع في مصر

وتابع أن هناك مجموعة من المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص كما نستعرض الموقف التنفيذي لها، كما أن هناك مشروعات بدأت في إنتاج منتجات لأول مرة يجري تصنيعها في مصر».