عضو بمبادرة «ابدأ»: هدفنا دعم الصناعة المحلية وتقليل الواردات

قال المهندس محمد عطوة عضو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، أن «مبادرة ابدأ» تهدف إلى دعم الصناعة المحلية وتقليل كمية الواردات خاصة من المنتجات الأساسية لتقليل الإعتماد على الظروف الخارجية في توفير الاحتياجات الأساسية للشعب المصري بالاضافة إلى تقليل التكلفة بالنسبة للمواطن.

تكوين شراكات بين المصنع المصري والمصنع الاجنبي

وأضاف عطوة في مداخلة هاتفية المذاع على قناة «ten»، أن هذه المبادرة تسعى إلى تكوين شراكات بين المصنع المصري والمصنع الاجنبي، لتسهيل عملية نقل الخبرة الأجنبية إلى الداخل المصري، لتحسين جودة المنتج، والبدء في إنتاج العديد من المنتجات التي لم تكن تنتج محليا من قبل.

المبادرة لا تهتم فقط بالصناعات والمنتجات الجديدة

وأكد عضو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، أن المبادرة لا تهتم فقط بالصناعات والمنتجات الجديدة بل تهتم أيضاً بدعم المصانع القائمة ومحاولة توسيعها وتحسين إنتاجها.