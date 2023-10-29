«سيدي كرير للبتروكيماويات» تشارك في ملتقي ومعرض الصناعة الدولي

شاركت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات «سيدبك» في الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة في دورته الثانية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمقام خلال الفترة من 28-30 أكتوبر 2023 بمركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات حيث يضم لأول مرة تجمعًا لأكبر الشركات الممثلة لنحو 18 قطاعاً صناعياً منهم قطاع البترول والتعدين، وشركات القطاع الخاص وقطاع الأعمال والوزارات، وعدد من الشركات الدولية، ويقع جناح الشركة في صالة 2 (2H30).

وأكد المهندس محمد إبراهيم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة سيدبك، أنّ الشركة حرصت على المشاركة في هذا الحدث بتمثيل يجمع بين القيادات والعناصر الشابة تنفيذًا لاستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، وتوجيهات المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، لشركات القطاع بالعمل على جذب استثمارات جديدة بفتح آفاق التعاون واستثمار فرصة التجمعات الاقتصادية التي تضم أكبر الشركات المحلية والدولية.

دعم الشراكات الاستثمارية

وتعمل «سيدبك» من خلال الملتقى والمعرض على التواصل مع المستثمرين ومؤسسات إقليمية ودولية ذات الاختصاص وممثلو قطاعات ذات الاختصاص من الدول الشقيقة والصديقة كجزء من خطة الشركة لدعم شراكاتها الاستثمارية بما يساهم في زيادة الدخل القومي، إضافة إلى الاهتمام بالكوادر الشابة لرفع قدراتهم وصقل وتطوير مهارتهم فنيًا وإداريًا.

وتحرص سيدبك المشاركة في هذا الحدث السنوي المهم الذي يُعد من أكبر الفعاليات التي ينظمها اتحاد الصناعات المصرية وجاءت نسخته الأولى في أكتوبر 2022 مواكبة لمرور 100 عام على إنشاء اتحاد الصناعات المصرية، إضافة إلى دعم المبادرات الدولية التشاركية بين الكيانات الصناعية على المستويات الإقليمية «العربية، والإفريقية، والأورومتوسطية، والدولية»؛ للإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ومواكبة خطة الصناعة للدولة المصرية من خلال الاستفادة المثلى بما لدينا من إمكانات، وأهمية تبني الدولة استراتيجية لتطوير التعليم الفني بما يضمن تأهيل خريجين مؤهلين على أعلى المستويات وفقاً لمتطلبات سوق العمل محلياً ودولياً.