«التعليم»: جار تسكين مديري المدارس الجدد على مستوى الجمهورية

عقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اجتماعًا مع قيادات التربية والتعليم، ومديري الإدارات التعليمية بالمحافظة؛ لمتابعة الإجراءات المتعلقة بانتظام العام الدراسي.

وفي مستهل الاجتماع، وجه الدكتور رضا حجازب الشكر للواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، لحسن وانتظام سير العملية التعليمية بالمحافظة، مؤكدا أن لقاء اليوم يهدف إلى متابعة سير العملية التعليمية، وفقًا للمتغيرات الجديدة ومنها توزيع المعلمين الجدد في إطار «مسابقة 30 ألف معلم..السنة الأولى».

مسابقة الـ30 ألف معلم

وأكد الوزير أنه أصبح هناك آلية لانتقاء المعلمين ليجرى اختيار الأجود والأفضل، لأن المعلمين هم الذين سيحدثون الحراك والتغيير والتطوير، موضحا أن من تقدموا للمسابقة جرى اختبارهم بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في خمس مكونات هي المعرفي، والتخصص التربوي، والثقافة العامة، وال ICT، واللغة، ومن ثم خضوعهم لدورات تدريبية تربوية ولياقة بدنية وذهنية، ثم اجتياز التدريبات في جهة معنية.

إقامة كاملة لمدة 6 أشهر

واستعرض الدكتور رضا حجازي المبادرة الرئاسية لاختيار «ألف مدير مدرسة» من المعلمين الشباب، والتي تتضمن العديد من الخطوات لاختيار أكفأ مديري مدارس، مشيرا إلى المعلمين من خريجي الدورة التدريبية الأولى جرى منحهم تدريبا شاملا بإقامة كاملة لمدة 6 أشهر، ومنح من اجتاز منهم هذا البرنامج دبلومة في القيادة التربوية والأمن القومي، والتي تمهد بدورها لمن يجتازها تولى إدارة المدرسة لتحقيق التغيير المنشود في الارتقاء بأداء إدارة المدارس.

الاستفادة من قدرات وأفكار المديرين الجدد

وأشار الوزير إلى أنه يجرى تسكين مديري المدارس الجدد على مستوى الجمهورية، مضيفا أنه يجرى تكليفهم من خلال خطة لاستقبالهم وتوزيعهم على المدارس، مؤكدًا على القيادات التعليمية بالمحافظة ضرورة الاستفادة من قدرات وأفكار المديرين الجدد.