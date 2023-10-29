مواصفات امتحان العلوم للصفوف رابعة وخامسة وسادسة ابتدائي

أعلنت الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات امتحانات شهر أكتوبر لمادة العلوم للصفوف الابتدائية «الرابع والخامس والسادس» للعام الدراسي الحالي 2023/2024، مشيرا إلى أنه يجرى تخصيص زمن الاختبار جزء من الحصة نصف ساعة.

مواصفات امتحان شهر أكتوبر علوم

وأوضحت الإدارة المركزية لتطوير المناهج، مواصفات امتحان العلوم الشهري للصفوف الابتدائية «الرابع والخامس والسادس»، مشيرا إلى أن درجة الاختبار 15 درجة تتضمن 3 أسئلة و8 مفردات، وهي كالتالي:

- السؤال الأول: موضوعي يتضمن «3 مفردات ويخصص درجتين للمفردة الواحدة» إجمالي 6 درجات.

- السؤال الثاني: موضوعي يتضمن «3 مفردات ويخصص درجتين للمفردة الواحدة» إجمالي 6 درجات.

- المستوي الثالث: مقالي بسيط «2 مفردات ويخصص درجة ونصف للمفردة الواحدة» إجمالي 3 درجات.