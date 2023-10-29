طبيب في غزة يفتح عيادته مجانا للمرضى تحت القصف: «بساعد باللي أقدر عليه»

لم تعد ساحات المستشفيات في قطاع غزة مكاناً ملائماً لتلقي الاستشارات الطبية للمرضى، إذ امتلأت أسرة الاستقبال والطوارئ والعنايات المركزة بالمصابين وجثث الشهداء جرّاء الغارات الإسرائيلية المتواصل منذ 3 أسابيع.

خدمة المرضى مجاناً

الأوضاع الصعبة التي يعيشها قطاع غزة دفع الطبيب أحمد الحطاب، استشاري جراحة وباطنة، إلى فتح باب عيادته في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، مجانًا أمام المرضى الباحثين عن الاستشارات الطبية، حيث أعلن عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»: «الأحبة والأصدقاء في غزة، في ظل ما نمر به جميعًا، من لديه أي استشارة تمريضية صحية طبية، أطفال، نساء، باطنة، جراحة، تواصلوا معي، و إن شاء الله نستطيع أن نخدمكم ونرشدكم ونعتني بكم، وفي حال غير متوفر لديكم رصيد رن وبنرجعلك.. معًا نستطيع يا أحبة، كلنا يد واحدة».

استقبال عشرات المرضى

وقال «الحطاب»، في حديثه لـ«الوطن»، إنّه بهذا الإعلان يحاول جاهدًا مساعدة سكان القطاع في ظل افتقارهم للاحتياجات الأساسية وبالتالي تدهور حالتهم الصحية، وتابع: «رغم القصف المتواصل على غزة واستهداف حي الشجاعية بشكل متكرر إلاّ أنّ أبواب العيادة مفتوحة لجميع المرضى، ونحاول قدر الإمكان مشاركة هذا الإعلان على نطاق واسع ليخدم شريحة كبيرة من الناس».

وأضاف أنّه منذ بداية الحرب قبل 20 يومًا استقبلت العيادة عشرات المرضى، ومستمرون في خدمة أهلنا وشعبنا حتى تنزاح الغمة وننتصر.