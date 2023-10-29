مراسل «القاهرة الإخبارية»: القافلة السابعة دخلت غزة وتضم 10 شاحنات

قال مصطفى عبدالفتاح، مراسل «القاهرة الإخبارية»، إنَّ القافلة السابعة دخلت بالفعل إلى قطاع غزة، وكانت تضم نحو 10 شاحنات، وأفرغت حمولاتها بالجانب الفلسطيني، فيما تخرج إحدى الشاحنات من منفذ رفح البري بعد إفراغها للحمولات بغزة.

«عبدالفتاح»: جارٍ إفراغ حمولات القافلة بالجانب الفلسطيني

وأضاف «عبدالفتاح»، خلال التغطية الحية من معبر رفح، أنَّ القافلة بدأت في اتخاذ إجراءاتها منذ ليلة الأمس، وجارٍ إفراغ حمولاتها بـ الجانب الفلسطيني من منفذ رفح البري، وسط مواصلة جهود القوافل من أمام المنفذ لتجهيز مزيد من المساعدات والشاحنات المُقدمة من مصر، في محاولة للتخفيف عن سكان غزة وسط الحصار المفروض من سلطات الاحتلال.

المساعدات لقطاع غزة

وتابع مراسل «القاهرة الإخبارية»، أنَّ المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة، أغلبها معدات ومستلزمات طبية وصحية وأدوية وأغذية، والتي تم التنسيق بشأنها بين الجانبين المصري والفلسطيني، سواء أرسلها الهلال الأحمر المصري أو الفلسطيني أو منظمات الإغاثة أو العاملة بالقطاع.