أستاذ علوم سياسية: نتنياهو يغير تصريحاته بسبب إخفاقاته المستمرة

قال الدكتور بلال الشوبكي، أستاذ العلوم السياسية، إنَّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصبح متهمًا من الرأي العام لدولته، لإخفاقه في واجبه الخاص بحفظ الأمن الوطني كرئيس لحكومة الاحتلال.

«الشوبكي»: «نتنياهو» لا يحظى بجماهيرية واسعة

وأضاف «الشوبكي»، خلال مداخلة على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنَّه يتبين من خطاب «نتنياهو» ضد الفلسطينيين بأنه لا يحظى بجماهيرية واسعة في إسرائيل تمكنه من الاستمرار في هذه العملية لفترة طويلة، أي الحرب على غزة، كما لا يحظى بدعم حقيقي من الجهات الأمنية الإسرائيلية.

ظهر خلاف «نتنياهو» جلياً على وسائل الإعلام

وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أن الخلاف ظهر جلياً على وسائل الإعلام لدولة الاحتلال، عندما اعتذر نتنياهو عن اتهامه لقادة أجهزة الأمن بالمسؤولية عن أحداث 7 أكتوبر، على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي.

يشار إلى اتساع المطالبات في إسرائيل بإقالة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وقادة الجيش والمخابرات، وسط تصريحات رسمية بأن الحرب قد تطول شهورًا قادمة، وخروج أهالي الأسرى الإسرائيليين في مظاهرات يحذرون من نسيان قضيتهم.