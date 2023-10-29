خبير دولي: دور مصر في القضية الفلسطينية «راسخ» منذ البداية

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إنَّ الأزمة الحالية في غزة كاشفة بشكل كبير لشخصية الدولة المصرية وقوتها في التعامل بشكل واضح مع حرب غزة التي تعد محط اهتمام العالم، لتأثيرها الشديد على المشهد الدولي، في ظل تذبذب وانسداد سياسي حاد أدى إلى تفاقم الأزمة.

وأضاف خلال استضافته على شاشة «إكسترا نيوز» أنَّ الرئيس السيسي أكد مرارا وتكرارا أن عدم إيجاد حل شامل لـ الأزمة الفلسطينية سيؤدي إلى ما لا يحمد عقباه واتساع دائرة الصراع، وربما انفجار داخل الأرض الفلسطينية نتيجة انسداد الأفق السياسي وعدم الإيمان بمبدأ حل الدولتين.

دور مصر في القضية الفلسطينية

وتابع: «دور مصر في القضية الفلسطينية راسخ، حتى قبل هذه الأزمة، وسعي القيادة السياسية المصرية للعمل على عودة القضايا إلى سدة المشهد الدولي مرة أخرى، وربما مع الأضرار الجسيمة للحرب، لكنها أعادت القضية مرة أخرى لتتصدر المشهد العالمي».