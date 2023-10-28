مساعد وزير الخارجية الأسبق: مواقف مصر ثابتة تجاه القضية الفلسطينية

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، تعليقاً على كلمة الرئيس السيسي خلال مؤتمر اليوم، وتعليقه على أحداث غزة، إنَّه منذ بدء حرب غزة والدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تتخذ مواقف قوية، مؤكداً أنَّ تصريحات اليوم تكتسب أهمية خاصة كونها يأتي بعد 24 ساعة من تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها أمس، بالمطالبة بهدنة إنسانية دائمة ووقف كافة الأعمال القتالية في القطاع.

«هريدي»: أغلبية كبيرة من الدول الأعضاء أيدت قرار الأمم المتحدة

وأضاف «هريدي»، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ قرار الأمم المتحدة تبنته وأيدته 120 دولة، وهي أغلبية كبيرة بالجمعية العامة للأمم المتحدة من أصل 193 دولة عضو، قائلاً: «كلمة الرئيس السيسي رسالة إلى الأطراف جميعهم بتوخي الحكمة وضبط النفس وعدم استهداف المدنيين، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بصفة مستدامة وبدون قيد أو شرط، وتوفير الحماية اللازمة للمستشفيات وكافة المرافق التابعة للأمم المتحدة».

الرئيس السيسي يؤكد موقف مصر من القضية الفلسطينية

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق: «هذا الموقف المصري أكده الرئيس السيسي على نحو متكرر بعد 7 أكتوبر، ومع دخول حرب غزة مرحلة جديدة مفتوحة على الاحتمالات كلها داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى صعيد الإقليم أيضا لكن تقديري أن جزءاً كبيراً من الدول التي كانت تقف في خندق واحد مع إسرائيل في الأيام الأولى للحرب، بدأت تغير من مواقفها، ورأينا قمة أوروبية طالبت بهدنة إنسانية».