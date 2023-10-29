هزة أرضية تضرب المكسيك.. عمقها 8 كيلومترات

تعرضت المكسيك لهزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر، وعلى مسافة 19 كيلومترا شمال تيسيستان، وفق مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، عصر اليوم الأحد.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني، إن عمق هزة أرضية ضربت ولاية خاليسكو الواقعة غرب المكسيك، بلغ 8 كيلومترات، مضيفا إن البؤرة وقعت على مسافة 28 كيلومترا بين الشمال والشمال الغربي من مدينة زابوبان.