محافظ الجيزة يشهد اصطفاف سيارات ومعدات الطوارئ استعدادا لمواجهة الأمطار

شهد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اصطفاف الأجهزة ومعدات إدارة الأزمات ومواجهة السيول والأمطار لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، وبمشاركة معدات الأحياء التي شملت سيارات سيول وبدالات وشفاطات ومعدات تطهير وسيارات فان وأوناش وحفارات وفناطيس المياه والكباشات ومعدات مدمجة، بالإضافة إلى تفقد معرض السلامة والصحة المهنية وجاهزية معدات الأحياء وهيئة النظافة والتجميل.

جاء ذلك بمقر محطة مياه إمبابة، لمتابعة استعدادات الشركة الخاصة بإدارة الأزمات والطوارئ والكوارث، والتأكد من جاهزيتها استعداداً لموسم الشتاء.

ورافق محافظ الجيزة خلال الجولة، المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وإبراهيم الشهابي نائب المحافظ، والمهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، ومحمد نور السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورؤساء الأحياء، ورئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة.

وأكد محافظ الجيزة خلال الجولة التفقدية، على أن الاصطفاف يأتي في إطار استعداد أجهزة المحافظة لمجابهة الأزمات والكوارث، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخاصة برفع درجة الاستعداد لمجابهة الأزمات والكوارث والمراجعة الدورية، لجاهزية وفاعلية جميع الأجهزة ورفع قدرات المعدات والآليات الهندسية للتعامل استعداداً لأى طارئ.

ووجه المحافظ، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، بضرورة رفع كفاءة العاملين وتنفيذ برامج التأهيل والتدريب اللازمة لمجموعات العمل، مشيداً بدور الشركة للتعامل مع موجات الأمطار خلال الأعوام السابقة، ومؤكداً أنه سيتم تطبيق عدة نماذج محاكاة وسيناريوهات مفاجئة لتجربة واختبار كافة الاستعدادات بمختلف الأجهزة بالمحافظة، وتجربة جميع المعدات على الطبيعة، وتحديد الوقت الذي تستغرقه كل جهة لحل المشكلة والتعامل معها للتأكد من عملها بفاعلية وكشف أوجه القصور لمعالجتها.

كما شدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية ومراجعة خطط الانتشار وجاهزية الفرق، واستيعاب أعضاءها للمهام المكلفين بها.

ومن جانبه، أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، حرص الشركة على تنفيذ برامج لرفع كفاءة السيارات والمعدات المستخدمة في مواجهة الأمطار والطوارئ بصورة دورية، والتأكد من فاعليات البرامج والمخططات المتبعة لإحكام السيطرة وضمان الانتشار السريع للفرق بالنقاط الساخنة بالمحافظة والتي كانت تشهد تجمعات كثيفة لمياه الأمطار والسيول.