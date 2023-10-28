مدربة مهارات حياتية: يجب استخدام الحكمة وقت الأزمات لتجنب الانفعالات

قالت إلهام حمودة، مدربة مهارات حياتية، إن الإنسان عبارة عن كيان يتكون من فكر ومشاعر ويجب أن يتوازن الجسد بحالة واحدة وانسجام ولا يوجد جزء منه مسيطر على آخر.

التوازن بين العقل والمشاعر

وأضافت حمودة، خلال حوارها عبر برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع عبر شاشة قنوات «dmc»، أنه عند تحكم العقل يفقد الجسد القدرة على الإحساس والمشاعر والانفعالات، إذا تحكم القلب والمشاعر سيفقد الإنسان القدرة على التحكم ووجود لذة الحكمة والاختيارات الصحيحة وستنتشر الأمراض نتيجة التفاعلات السلبية.

تابع: أنه يجب على الإنسان أن يختار شخصا أو اثنين بحياته يكون لديه القدرة على فصل العقل عن المشاعر شخص يكون لديه من التوزان ما يكفي للحفاظ على اهلدوء وسط الأزمات والمشاكل وتجنب الانفعالات.