بسبب الكوارث.. العالم يخسر 3.8 تريليونات من القطاع الزراعي خلال 30 عاما

كشف تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة أن الخسائر في المحاصيل والثروة الحيوانية خلال الثلاثين عاما الماضية 3.8 تريليونات دولار أمريكي بسبب الأحداث الكارثية، بما يقدر بـ 123 مليار دولار سنويًا، أو 5% من الناتج المحلي الإجمالي الزراعي العالمي السنوي.

أوضح التقرير الصادر عن الفاو بعنوان «أثر الكوارث على الزراعة والأمن الغذائي» أنه يمكن لتلك الأرقام أن تزيد، حال توافرت بيانات منتظمة عن الخسائر في قطاعات الصيد وتربية الأحياء المائية والغابات.

ضرورة تحسين البيانات والمعلومات بشأن أثر الكوارث

وشدد التقرير على ضرورة تحسين البيانات والمعلومات بشأن أثر الكوارث على جميع القطاعات الفرعية للزراعة بشكل عاجل، لإنشاء نظم بيانات تصلح لأن تكون الأساس الذي تقوم عليه الإجراءات الفعّالة وتسترشد به.

وأشار التقرير إلى أنه على مدار السنوات الثلاثين الماضية تعرضت البلدان ذات الدخل المنخفض ومتوسطة الدخل لأعلى خسائر وصلت إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي الزراعي نتيجة الكوارث المناخية، وكان من بين تلك الكوارث ايضا اختفاء الدول الجزرية الصغيرة التي تكبدت خسائر تقترب من 7% من ناتجها الإجمالي الزراعي.

الزراعة أحد القطاعات الأكثر تأثرًا وعرضة لمخاطر الكوارث

أكدت المنظمة أن الزراعة تعد أحد القطاعات الأكثر تأثرًا وعرضة لمخاطر الكوارث وذلك لاعتمادها بشكل كبير على الموارد الطبيعية وتعرضها بشكل كبير للظروف المناخية، كما تؤدي تلك الكوارث للحيلولة دون تحقيق مكاسب على صعيد الأمن الغذائي، كما تقوض استدامة النظم الزراعية والغذائية.