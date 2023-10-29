نائب محافظ القاهرة: المعدات جاهزة للتعامل مع الأزمات والكوارث

تفقدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اصطفاف المعدات الهندسية والمركبات الخاصة بكافة الهيئات والشركات والمديريات والاحياء التابعة للمنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة لبيان مدى جاهزيتها وصلاحيتها الفنية واستعدادها لمواجهة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لكافة المحافظات بالاستعداد الكامل لإدارة الأزمات والكوارث والمراجعة الدورية الشاملة لكافة الإمكانيات والمعدات طبقا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

رفع درجة الاستعداد

وأشارت نائب محافظ القاهرة، إلى أن الاصطفاف ضم معدات وتجهيزات هيئة نظافة وتجميل القاهرة، ومديرية التضامن، والهلال الأحمر، والحماية المدنية، وشركات الغاز، وشركتي الصرف الصحي ومياه الشرب، وشركتي كهرباء شمال وجنوب القاهرة بهدف رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الخدمية ومراجعة كفاءة المعدات والتأكد من جاهزيتها وصلاحيتها للتعامل الفوري في حالة حدوث الأزمات والطوارئ.

جاهزية المعدات

وأكدت الحفاظ على تلك المعدات ورفع كفاءتها بصفة دورية مع إعادة الاصطفاف بصفة دورية للتأكد من جاهزية المعدات و التدريب المستمر للعنصر البشرى القائم على تشغيل المعدات والأجهزة بحيث يكون قادر على استخدام تلك المعدات بالشكل الأمثل وتحقيق الغرض المرجو منها.