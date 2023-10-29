قطع المياه في عدة مناطق بالدقهلية غدا للصيانة.. الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عن انقطاع المياه غدا الاثنين 30 أكتوبر بداية من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 5 مساءً لمدة 8 ساعات، في بعض المناطق، بسبب أعمال الصيانة.

أماكن قطع المياه بالدقهلية

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية إلى أنه يجري قطع المياه غدا لمدة 8 ساعات عن مناطق الوحدة المحلية بميت عاصم، الوحدة المحلية ببرمبال الجديدة، الوحدة المحلية ببرمبال القديمة، الوحدة المحلية بالرياض، الوحدة المحلية بالنزل والجمال، الوحدة المحلية بالكردي.

سبب قطع المياه بالدقهلية غدا

وأوضحت الشركة أنه يجري قطع المياه غدا لقيام الشركة بتنفيذ أعمال صيانة على خط مياه الرئيسي قطر 700 مم، مؤكدة على المواطنين والمصالح الحكومية والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات والمخابز بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال.