وزير الري يلتقي نظيره الجنوب سوداني لبحث ملفات التعاون المشترك

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، نظيره بال ماي دينج بجمهورية جنوب السودان، وذلك قبيل انطلاق فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه غداً الأحد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث أكد «سويلم» أن اللقاءات الدورية دليل على العلاقات العميقة التي تربط البلدين الشقيقين، وآخرها الاجتماع الأخير في شهر سبتمبر الماضي، والذي كان اجتماعاً مثمراً يُسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين.

دعم مصر الدائم لدولة جنوب السودان

وأكد «سويلم» على دعم مصر الدائم لدولة جنوب السودان في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي تخدم المواطنين بجنوب السودان، حيث اتخذت مصر العديد من الخطوات لتنفيذ القرارات والتوصيات التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع الأخير للجنة الفنية المشتركة بين مصر وجنوب السودان، كما أنشأت مصر 20 محطة مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية، وجارٍ تنفيذ 8 محطات أخرى، وإنشاء 4 سدود لحصاد مياه الأمطار، وتطهير المجاري المائية من الحشائش المائية لخدمة الملاحة النهرية والحد من مخاطر الفيضانات، وكذلك الاهتمام بالدعم المؤسسي لوزارة الموارد المائية والري بجنوب السودان بإنشاء مركز للتنبؤ بالفيضانات والإنذار المبكر وكذلك الإهتمام بالتدريب وبناء القدرات.

إجتماع اللجنة التوجيهية لمبادرة AWARe

كما توجه الدكتور سويلم بالدعوه لنظيره الجنوب سودانى لمشاركة ممثلين عن دولة جنوب السودان فى إجتماع اللجنة التوجيهية لمبادرة AWARe والمزمع عقدها يوم الاثنين الموافق 30 أكتوبر الجارى ضمن فعاليات إسبوع القاهرة السادس للمياه ، مشيراً إلى أن مصر بدأت في صياغة خطة عمل للمبادرة بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة وحتى موعد انعقاد مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين COP28 ، والذى سيتم خلاله تنظيم اجتماع وزاري بمشاركة الجهات المانحة والبنوك ومؤسسات التمويل.