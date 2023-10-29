الانتهاء من تبطين 40 ترعة بقرية طوخ الخيل في المنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن الوحدات المحلية تواصل تأهيل وتبطين الترع على مستوى مراكز المحافظة التسع، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وضمن خطة وزارة الري لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية المطلوبة لكافة القطاعات المستفيدة.

مشروع تبطين الترع له فوائد متعددة

أضاف محافظ المنيا أن مشروع تبطين الترع له فوائد متعددة أولها الشكل الجمالى والحضارى، وفوائد فنية مثل زيادة سرعة المياه ووصولها إلى نهايات الترع، وتحسين جودة المياه، و ترشيد الطاقة التي كانت تستخدم في ضخ مياه الآبار وترشيد استخدام المياه وتحسين البيئة والصحة العامة.

الانتهاء من تبطين 40 ترعة

وواصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا أعمال تبطين ترع طوخ الخيل، بالتعاون مع مديرية الري والموارد المائية، إذ جرى الانتهاء من تبطين 40 ترعة بنطاق قرية طوخ الخيل بداية من الترع المتآخمة لقرية طوخ وصفط الغربية وأبو عياد مروراً بعزبة مهني والبكل من الجهة الغربية وصولا لقرية محجوب وعمار علاق وأبو بريدعه في الاتجاه الشمالي الغربي وصولا إلي قري المرح ومحمد عبد الله وحتى عزبة سليم باشا وانتهاءً بقرية ادمو من جهة الشمال بنسبة تنفيذ بلغت 70%.