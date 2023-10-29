دوائر حكي في مدارس المنيا لتعميق المشاركة المجتمعية والسياسية للطالبات

بدأت، اليوم الأحد، دوائر حكي لطالبات عدد من مدارس محافظة المنيا، لتعميق المشاركة المجتمعية والسياسية، وذلك حتى الخميس المقبل، ضمن فعاليات المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات «دوي»، والتي تحظى برعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، ومن خلال المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، بالتعاون بين المجلس القومى للمرأة مع منظمة يونيسف مصر، ووحدات تكافؤ الفرص في وزارة التربية والتعليم.

المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات

وأوضحت الدكتورة منال أبو سمرة مقررة فرع المجلس القومى للمرأة، أن المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات «دوي» تهدف إلى تحفيز الفتيات على التعبير عن آرائهن وآمالهن ومشاركة القصص والخبرات، لتمكينهن داخل مجتمعاتهن المحلية من خلال خلق حوار بين الفتيات المشاركات وسرد تجاربهن الخاصة وقصصهن.

دورة تدريبية لـ20 من الميسرات والمتطوعات

وأضافت مقرر المجلس القومي للمرأة في المنيا، أنه تم عقد نادي مشاهدة وحوار أجيال يجمع بين الطالبات وأسرهن وفتح المناقشات المجتمعية، لافتة إلى أن الفرع نظم الأسبوع الماضي دورة تدريبية لـ20 من الميسرات والمتطوعات، لتدريبهن على إدارة عدد من دوائر الحكى ومشاركة مجموعة من الحكايات والتجارب وتحفيز الفتيات على المشاركة المجتمعية و السياسية.