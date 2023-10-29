«كفر الشيخ» ضمن أفضل 500 جامعة عالمية في 7 تخصصات ضمن تصنيف «شنغهاي»

حصلت جامعة كفر الشيخ علي مراكز متقدمة عن السنوات السابقة في تصنيف شنغهاي للتخصصات لعام 2023، واستطاعت الجامعة أنّ تأتي ضمن أفضل 500 جامعة عالمية في 7 تخصصات.

ففي تخصص «العلوم البيولوجية» حققت الجامعة المرتبة «201-300» عالمياً والمركز الأول محلياً منفردة، ولتُصبح الجامعة الوحيدة التى ظهرت فى تخصص «العلوم البيولوجية» من الجامعات المصرية، وفي تخصص «العلوم البيولوجية البشرية» حققت المركز «401-500» عالمياً والمركز الأول محلياً، وفي تخصص «العلوم الزراعية» حققت الجامعة المرتبة «39» عالمياً والمركز الثاني محلياً، وفي تخصص «العلوم البيطرية» جاءت فى المركز «76-100» عالمياً والمركز الثاني محلياً، وفي مجال «الصيدلة».

وفي «العلوم الصيدلانية» حققت المركز «101-150» عالمياً والمركز الثاني محلياً، وفي تخصص «الهندسة الكهربائية والإلكترونية» حققت المركز «401-500» عالمياً والمركز الثاني محلياً، كما حققت المركز «201-300» عالمياً فى تخصص «علوم الهندسة والطاقة» والمركز الثاني محلياً.

الجامعة تظهر في 7 تخصصات بزيادة تخصصين عن العام السابق

كما ظهرت الجامعة في 7 تخصصات بزيادة تخصصين عن العام السابق، وتقدمت جامعة كفر الشيخ فى عديد من التخصصات مقارنةً بالعام السابق، ففي تخصص «العلوم الزراعية» تقدمت الجامعة من المركز «101-150» عالمياً إلى المركز 39 عالمياً، وفي تخصص «العلوم البيطرية» تقدمت الجامعة من المركز «151-200» إلى المركز «76-100» عالمياً، وفي تخصص «العلوم البيولوجية» تقدمت الجامعة من المركز «401-500» عالمياً إلى المركز «201-300» عالمياً، وفي تخصص «الصيدلة والعلوم الصيدلانية» تقدمت الجامعة من المركز «201-300» عالمياً إلى المركز «101-150» عالمياً.

ووجّه الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، الشكر للدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على ما يُقدمه من جهد ملموس للعملية التعليمية، والارتقاء بالمستوى التعليمى لطلبة الجامعات المصرية كافة، والتى تأتي في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة لمصر 2030.

توفير الإمكانيات اللازمة للارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية

وأشاد «دسوقي»، بالإنجاز الذي حققته الجامعة وتُقدمها بتصنيف شنغهاي للتخصصات لعام 2023، مؤكدًا حرص الجامعة الدائم على اتخاذ خطوات جادة وسريعة للوصول إلى مستوي الجامعات المرموقة عالمياً، من خلال توفير كافة الإمكانيات اللازمة للارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية، بالإضافة إلى تقديم الدعم المتواصل للباحثين والمبتكرين.

وذكر «دسوقي»، أنّ هذا التصنيف يُعد اعترافًا دولياً قوياً بتطور الجامعة في التعليم والبحث العلمي، لافتاً أنّ التصنيفات الدولية تُساهم بشكل كبير في تحسين السمعة الدولية للجامعة بصفة خاصة ولمصر بصفة عامة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

رئيس الجامعة: الجامعة حافظت على تواجدها بين الجامعات الكبرى والمرموقة عالمياً

وأوضح «دسوقي»، أنّ الجامعة حافظت على تواجدها بين الجامعات الكبرى والمرموقة عالمياً لتأكيد ريادتها إقليمياً ودوليا، منوهاً أنّ جميع التخصصات المصنفة عالمياً تراع أحدث النظم التعليمية بما يُساهم فى خريجين مميزين قادرين على المنافسة فى سوق العمل المحلى والإقليمى والدولي.

ومن جانبه، أشار الدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إلى أنّ نجاح جامعة كفر الشيخ فى التواجد بصفة دائمة ضمن تصنيف شنغهاي الصينى هو إنجاز كبير خاصةً أنّ المحافظة على التواجد والتقدم يأتى مع تزايد أعداد التخصصات المصنفة عالمياً عام بعد الآخر، وهو ما يؤكد أنّ النجاح مبنى على رؤية واستراتيجية وخطط طويلة المدى وليس وليد الصدفة، مشدداً على أنّ هذا التميز نتيجة لجهود الجامعة ومنتسبيها بهدف التطوير المستمر للوائح وآليات النهوض بالبحث العلمى والجهود المستمرة التى تبذلها إدارة الجامعة فى كافة المجالات.