استشهاد أفراد من أسرة مراسل القاهرة الإخبارية ببروكسل خلال قصف في غزة

كشف الكاتب أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن استشهاد أفراد من أسرة مراسل القناة ببروكسل سلامة عطا لله، في القصف الذي يشهده قطاع غزة.

وتقدم أحمد الطاهري، بواجب العزاء للمراسل سلامة عطا لله، إذ كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «خالص العزاء للزميل سلامة عطا الله مراسلنا في بروكسل.. استشهدت أخته وأولادها وأحفادها في قطاع غزة».