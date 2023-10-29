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استشهاد أفراد من أسرة مراسل القاهرة الإخبارية ببروكسل خلال قصف في غزة

كتب:

أحمد حسين صوان
04:51 م | الأحد 29 أكتوبر 2023
القاهرة الإخبارية

القاهرة الإخبارية

كشف الكاتب أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن استشهاد أفراد من أسرة مراسل القناة ببروكسل سلامة عطا لله، في القصف الذي يشهده قطاع غزة.

وتقدم أحمد الطاهري، بواجب العزاء للمراسل سلامة عطا لله، إذ كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «خالص العزاء للزميل سلامة عطا الله مراسلنا في بروكسل.. استشهدت أخته وأولادها وأحفادها في قطاع غزة».

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بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.