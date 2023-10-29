مواعيد انقطاع الكهرباء في البحيرة.. إليك التفاصيل

بعد بيان المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، وحديثه حول زيادة فترة انقطاع الكهرباء التي بدأت اعتبارا من يوم أمس، كونها نتيجة الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة عن مثيلاتها في نفس الفترة من العام السابق، والذي أدى بدوره إلى زيادة استهلاك الكهرباء بصورة مرتفعة مع انخفاض الطاقة المولدة من المصادر الجديدة والمتجددة، الأمر الذي جعل المواطنون يبحثون عن مدة انقطاع الكهرباء في البحيرة خلال الساعات القليلة الماضية.

موعد انقطاع الكهرباء في البحيرة

وعن موعد ومدة انقطاع الكهرباء في البحيرة لم تصدر شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء حتى الآن بيانا حول تغيير مدة الانقطاع إذ يتم العمل بالجدول المعتمد في الوقت السابق، والذي صدر من قبل مجلس الوزراء حول جدول انقطاعات الكهرباء وتخفيف الأحمال في المحافظات.

يذكر أن شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء أصدرت في وقت سابق تعديل مواعيد فصل الأحمال ليبدأ في ذات المواعيد السابقة لكن بتعديل يتمثل في انقطاع الكهرباء ساعة عن الموعد القديم، أي زيادة مدة الانقطاع ساعة بدلا من ساعة واحدة ويبدأ العمل بذلك الجدول لحين صدور جدول جديد.

جدول انقطاع الكهرباء ومدته في البحيرة

ويبحث المواطنون عن جدول انقطاع الكهرباء لتحديد احتياجاتهم اللازمة خلال وقت الانقطاع وبالتحديد توقيت صعود المصاعد والنزول منها، ونوضح خلال الصور التالية جدول انقطاع الكهرباء موعده في البحيرة