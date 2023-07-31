جدول انقطاع الكهرباء في البحيرة الجديد أغسطس 2023.. اعرف المواعيد

أعلن قبل قليل بيان صادر عن مجلس الوزراء تفاصيل جدول انقطاع الكهرباء في البحيرة الجديد أغسطس 2023، وتضمن الجدول خطة تخفيف أحمال الكهرباء، على أن يتم تنفيذ جدول تخفيف أحمال الكهرباء من الساعة الثانية عشرة ظهر غد الثلاثاء في كافة أنحاء محافظة البحيرة، يأتي ذلك في إطار خطة تخفيف الأحمال.

جدول انقطاع الكهرباء في البحيرة الجديد أغسطس 2023

تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية جدول انقطاع الكهرباء في البحيرة الجديد أغسطس 2023 المقررة اعتبارا من غدا الثلاثاء طبقاً للبيان الصادر عن مجلس الوزراء الإطلاع علي الجدول على الرابط من هنا

جدول تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة البحيرة

وأشار بيان مجلس الوزراء في بيان له، إلى أن خطة تخفيف الأحمال وموعد انقطاع الكهرباء وجاءت بالتنسيق بين وزارة الكهرباء والبترول، وجرى توزيعها على المؤسسات الحكومية وكافة المنشآت الحيوية.

موعد انقطاع الكهرباء في البحيرة

وأكد بيان مجلس الوزراء أنه سيجرى نشر جدول تخفيف الأحمال بالمحافظات تباعا، حتى يتعرف كل شخص على موعد تخفيف الأحمال في منطقته، وعدد المناطق داخل كل مجموعة ومدة انقطاع الكهرباء بمختلف مدن ومراكز محافظة البحيرة.