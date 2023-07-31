بعد إعلان مجلس الوزراء مواعيد انقطاع الكهرباء في محافظة البحيرة شهر أغسطس 2023، أصدرت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بيانا أكدت التزام المحافظة وكل مؤسساتها بتنفيذ توجيهات وقرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وتطبيق خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء

مواعيد انقطاع الكهرباء في محافظة البحيرة شهر أغسطس 2023

وأوضحت أن خطة مواعيد انقطاع الكهرباء في محافظة البحيرة شهر اغسطس 2023، تطبق في ظل الارتفاع الشديد بدرجات الحرارة في مصر والعديد من بلدان العالم كظاهرة غير مسبوقة.

كما أكدت« بلبع»، ضرورة تطبيق تعليمات الدولة بكل دقة، وإعداد تقارير وصور فوتوغرافية تتضمن تنفيذ إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء ومنع سرقة التيار الكهربي، مشددة على تفعيل كافة الإجراءات الخاصة بترشيد الكهرباء بكافة المباني الحكومية طوال ساعات العمل الرسمية.

جدول تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة البحيرة

وأكدت نائب محافظ البحيرة تخفيض إنارة الشوارع والميادين العامة ودور العبادة «المساجد الحكومية والأهلية وملحقاتها والكنائس وملحقاتها»، على أن يتم غلق الإنارة والتكييفات بعد الانتهاء من الصلاة وضبط درجات الحرارة في التكييفات المركزية بالمولات التجارية الكبرى على 25 درجة.

وأشارت «بلبع»، إلى منع الإنارة المستخدمة في افتتاح المحلات الجديدة، مع إغلاق إنارة واجهات المحلات، وإطفاء لوحات الإعلانات فى الشوارع، والاكتفاء بالإضاءة الداخلية فقط للمحلات، موجهة بالمتابعة المستمرة لمدى الالتزام بكافة القرارات الصادرة فى هذا الشأن.

موعد انقطاع الكهرباء في البحيرة

وأكدت «بلبع»، أن الجهة الوحيدة المنوط بها إصدار التعليمات الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء هي رئاسة مجلس الوزراء، لافتة إلى أنه جرى الإعلان عن جداول منظمة لكل محافظة متضمنة توقيتات ومناطق تخفيف الأحمال مع الأخذ فى الاعتبار استمرار وانتظام العمل بالمراكز التكنولوجية الموجودة، موجهة مديريات الصحة والشباب والرياضة والأوقاف والكنيسة ومسؤولي المحال العامة بإعداد تقارير دورية تتضمن متابعة تنفيذ توجيهات الدولة بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء.