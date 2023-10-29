عضو بـ«الشيوخ»: مصر تبذل قصارى جهدها لوقف التصعيد في غزة

أكد النائب خالد مصطفى عبد الوهاب، عضو مجلس الشيوخ، أن مصر ليست في أزمة، ولكنها تدير أزمة بخصوص الحرب على غزة، وتبذل قصارى جهدها للتوصل إلى وقف إطلاق النار وعلى أعلى المستويات الدولية والإقليمية.

مصر تقوم بجهود كبيرة في القضية الفلسطينية

وقال مصطفى في بيان له اليوم، إن مصر تقوم بجهود كبيرة في القضية الفلسطينية لتحقيق السلام، مشيرا إلى تقدير الجميع ودعمهم للكلمات المهمة التي ألقاها الرئيس السيسي خلال افتتاح المتلقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة في نسخته الثانية، والتي حملت رسائل طمأنة للشعب المصري، مشيرًا إلى أنها تؤكد على سيادة مصر، ورفضها التام لتدخل أي جهة خارجية في شؤونها الداخلية وسيادة مصر على أرضها ورفض كل مخططات تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين من أرضهم وحل الأزمة على حساب مصر أو أطراف أخرى.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى الدور البارز الذي تلعبه مصر في القضية الفلسطينية وجهودها الإيجابية لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة، والعمل المتواصل لتخفيف الضغط على غزة من خلال تقديم المساعدات والمشاركة الفعالة في الجهود الدولية لإحلال السلام، ووقف العنف وبدء هدنة مستدامة ووقف آلة الحرب الدموية، والمستمرة أكثر من 3 أسابيع.

مصر تدير الأزمة للتخفيف عن الفلسطينيين

وشدد مصطفى على أهمية التفاف المصريين حول قيادتهم السياسية وجيشهم الباسل، وعدم تصدير القلق للناس؛ فمصر تدير الأزمة للتخفيف عن الفلسطينيين وحقوق الشعب الفلسطيني الراسخة.

واختتم بالتأكيد على أنه لا يمكن لأحد المساس بمصر على الإطلاق ولا الاقتراب من سيادتها وأمننا خط أحمر، مشيرا إلى ثقة الجميع في قيادة الرئيس السيسي للوطن.