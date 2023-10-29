مطار العريش يستقبل 3 طائرات محملة بالمساعدات إلى أهالي غزة

وصلت 3 طائرات محملة بالمساعدات والمواد غذائية والأدوية إلى مطار العريش، ضمن قوافل المساعدات القادمة من مختلف الدول لإغاثة أهالي القطاع غزة.

المساعدات وصلت من ثلاث دول ومنظمات دولية

وذكر المركز الإعلامي للهلال الأحمر المصري في بيان، منذ قليل، أن المساعدات التي وصلت لمطار العريش الدولي مقدمة من الكويت وفرنسا ومنظمة أطباء بلا حدود.

وأضاف أن الشحنات من الطائرات التي وصلت تم تفريغها بمقر الشركة ونقلها إلى المخازن، بعد وضعها على باكيتات خشبية لسهولة نقلها.

وأشار إلى أنه يتم نقل المستلزمات المهمة لمعبر رفح، بعد التنسيق مع الهلال الفلسطيني والمحافظة ووزارة الصحة الفلسطينية، للعمل على تقديم احتياجات القطاع.

الهلال الأحمر المصري يقدم الشكر للسفير الفرنسي

من جهة أخرى عقد اليوم الدكتور خالد زايد رئيس الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء لقاء مع السفير الفرنسي الذي وصل إلى مطار العريش، وحرص رئيس الهلال على تقديم الشكر والامتنان له على تقديم المساعدات ودعم الجانب الفلسطيني، ضمن القوافل التي تأتي إلى مطار العريش.