«الطيران المدني» تستضيف ورشة عمل منظمة الكوميسا 30 أكتوبر

تستضيف وزارة الطيران المدني خلال الفترة من 30 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر المقبل بالقاهرة، ورشة العمل الثانية بالعام الجاري لمنظمه الكوميسا، والتي تأتي تحت عنوان المصادقة حول مراجعة القوانين والقواعد واللوائح والسياسات الوطنية للطيران المدني.

37 مشاركا بالورشة

وجاء ذلك بحضور 37 مشاركا من الدول الأعضاء في المنظمة وممثلي سلطة الطيران المدني المصري والشركات التابعة لوزارة الطيران المدني، وذلك ترسيخا لدور مصر الريادي في القارة الأفريقية، وفي ضوء ما تتبناه الحكومة المصرية بضرورة تعزيز أواصر الترابط والتعاون مع جميع الدول الأفريقية في كل المجالات لتحقيق التكامل الإقليمي ومواجهة التحديات الراهنة خاصة في مجال صناعة النقل الجوي والتي تعد شريان الحياة في القاره الأفريقية.

وفي هذا السياق، أعرب الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني عن سعادته باستضافة مصر للمرة الثانية على التوالي لأعمال ورشة عمل منظمة الكوميسا، مؤكدا حرص وزاره الطيران على التعاون والتنسيق مع المنظمة لتعزيز مصالح الدول الأعضاء في مختلف الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك لصناعة الطيران المدني الأفريقي وبما يعزز دور الحكومات في جهود تنمية القارة في مختلف أنشطة النقل الجوي.

استمرار ورشة العمل 3 أيام

ومن المقرر أن ترتكز ورشة العمل التي تمتد على مدار الثلاثة أيام المقبلة على مراجعة مدى مطابقة القوانين والقواعد واللوائح والسياسات الوطنية للتوافق مع أحكام اتفاقية ياماسوكرو في قطاع النقل الجوي لشرق وجنوب أفريقيا ومنطقه المحيط الهندي، بالإضافة إلى مناقشة ردود الفعل حول التعاون بين شركات الطيران فيما يخص الرصد والتقييم وتعريف الحواجز غير المادية التي تعوق التفعيل من قبل بعض الدول.