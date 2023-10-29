وزير الطيران المدني: الدولة تولي اهتماما كبيرا لتعزيز التعاون مع الدول العربية الشقيقة

التقى الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني، اليوم، الدكتور عبدالسلام صالح حُميد وزير النقل اليمني والوفد المرافق له لبحث وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

واستعرض الوزيران، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال الطيران المدني، كما تناول اللقاء تعزيز أُطر التعاون والاستعانة بالخبرة المصرية في مجالات تأهيل وتدريب الكوادر اليمنية وذلك بالتعاون مع الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران.

وزير الطيران المدني يؤكد عمق الروابط والعلاقات التاريخية بين مصر واليمن

وخلال اللقاء، أكد وزير الطيران المدني عمق الروابط والعلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر واليمن، معربا عن استعداد الوزارة لتقديم الدعم وأوجه التعاون مع الجانب اليمني في المجالات المتعلقة بقطاع الطيران المدني، إذ تولي الدولة المصرية اهتماما كبيرا لتعزيز وتعميق أواصر التعاون مع الدول العربية الشقيقة.

وزير النقل اليمني يشكر وزير الطيران المدني

ومن جانبه، أعرب وزير النقل اليمني عن خالص الشكر لوزير الطيران المدني على حفاوة الاستقبال كما أشاد بالنهضة الشاملة التي تشهدها منظومة الطيران المدني المصرية في مختلف المجالات، معربا عن تطلع بلاده لتطوير علاقات التعاون والاستفادة من الخبرات المصرية في مختلف مجالات النقل الجوي بما يحقق المصلحة والمنفعة المتبادلة للبلدين والشعبين الشقيقين.