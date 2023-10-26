«الطيران»: إير كايرو تسير 21 رحلة أسبوعية إلى 3 مدن روسية بداية من اليوم

أعلنت شركة إير كايرو، إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني عن تسيير 21 رحلة أسبوعية من 3 مدن روسية هي موسكو وايكاترينبرج وسان بطرسبرغ إلى كل من مدينتي شرم الشيخ والغردقة بداية من اليوم، وذلك بمعدل 7 رحلات أسبوعيًا إلى مدينة شرم الشيخ و14 إلى الغردقة.

وقالت وزارة الطيران المدني في بيان صحفي، اليوم، إن شركة إير كايرور ستسير 7 رحلات أسبوعية لشرم الشيخ بواقع 3 رحلات من العاصمة الروسية موسكو، بالإضافة إلى رحلتين لكل من ايكاترينبرج وسان بطرسبرغ، فيما ستسير 14 رحلة أسبوعيًا من المدن الروسية الـ3 إلى مدينة الغردقة اعتبارًا من منتصف نوفمبر المقبل.

وأشار إلى أن تلك الرحلات تأتي استمرارا لخطة وزارة الطيران المدني الطموحة، نحو فتح أسواق جديدة تساهم في تنمية وتنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مناطق الجذب السياحي المصري.

تنشيط الحركة السياحية الوافدة من روسيا

ومن جهته أكد الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني أنه في ضوء الإستراتيجية التي تنتهجها وزارة الطيران المدني من أجل زيادة معدلات التشغيل، وفقًا لسياسة العرض والطلب وفتح نقاط وأسواق جديدة لتنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية وبخاصة السياحة الروسية، مشيرًا إلى أن شركة إير كايرو تهدف إلى تنمية وتعزيز أسطولها الجوي والاستمرار في تحديثه والحفاظ على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.

شركة آير كايرو تسعى لفتح أسواق جديدة

ومن جانبه أشار حسين شريف، رئيس مجلس إدارة شركة إير كاير، وأن الشركة تدرس خلال الفترة الحالية فتح أسواق جديدة ذات مقومات متعددة ومختلفة مع تعزيز فرص تواجد الشركة في الأسواق المصدرة للسياحة مثل روسيا؛ مؤكدًا أنه مع زياده تدفق الحركة السياحية إلى مصر سوف يتم تدريجيا، وإضافة نقاط جديدة ومضاعفة عدد الرحلات خلال الفترة القادمة.