مرصد «نت بلوكس» يعلن عودة الاتصالات وشبكة الإنترنت إلى قطاع غزة

انقطعت الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة منذ الجمعة الماضية، بعد إعلان قوات الاحتلال الإسرائيلي شن غارات مكثفة على قطاع غزة والاستعداد لعملية الاجتياح البري، ومعها انعزلت غزة عن العالم، وتصاعدت الدعوات لشركات الاتصالات إلى مساعدة غزة وإيصال خدماتها إلى هناك، واليوم، أعلنت منظمة «نت بلوكس» عودة الاتصالات وشبكة الإنترنت إلى غزة.

وقالت منظمة «نت بلوكس» لمراقبة الشبكات، إن خدمة الإنترنت بدأت تعود تدريجيًا إلى قطاع غزة بعدما انقطعت الجمعة خلال عمليات قصف إسرائيلية مكثفة.

الإنترنت بدء يعود إلى قطاع غزة

وذكرت «نت بلوكس» عبر موقع التواصل الإجتماعي «إكس»، أن بيانات الشبكة تظهر أن الاتصال بالإنترنت بدء يعود تدريجيًا إلى قطاع غزة، بحسب ما نشرته سكاي نيوز عربية، نقلًا عن فرانس برس.

وكتب مرصد نت بلوكس عبر «إكس»: «تظهر بيانات الشبكة في الوقت الفعلي أنه تتم استعادة الاتصال بالإنترنت في قطاع غزة؛ تعطلت الخدمة يوم الجمعة وسط قصف عنيف من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ما أدى إلى عزل معظم السكان عن العالم الخارجي في لحظة حرجة».

مرصد نت بلوكس الدولي: يوم الجمعة انهارت منظومة الاتصالات

وكان مرصد نت بلوكس الدولي، قال إن هناك انهيارًا في منظومة الاتصالات بقطاع غزة، بحسب «القاهرة الإخبارية»، وبحسب مصادر لـ«القاهرة الإخبارية»، عرضت إسرائيل وقف إطلاق النار مقابل إطلاق سراح كل المحتجزين، كما أن هناك تقدمًا بالمفاوضات حول هدنة إنسانية في غزة لساعات وربما أيام.

وكشف المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، بحسب «سكاي نيوز عربية» أن اليومين الماضيين كانا الأصعب منذ بدء الحرب على قطاع غزة، بسبب انقطاع وسائل الاتصالات والإنترنت عن القطاع، حيث كانت طواقم العمل تتحرك بناء على سماع دوي الانفجارات في مختلف المناطق.