انطلاق فعاليات الجلسة التشاركية الأولى «جلسة القرية» في طهطا

عقدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج، فعاليات الجلسة التشاركية الأولى «جلسة القرية» والتي عقدت بمقر الوحدة المحلية لقرية الصوامعة غرب.

قال عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج لـ«الوطن»، إن مبادرة «جلسة قرية» تأتي حرصا على التواصل المستمر مع المواطنين وعمل جلسات تشاورية لمناقشة المشروعات الهامة والحيوية للمواطنين لمناقشة الخطة الاستثمارية للوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا للعام المالى المقبل بمقر الوحدة المحلية لقرية الصوامعة غرب.

الاستماع لاقتراحات المواطنين بالقرية

أضاف عوض، أنه خلال الجلسة تم الاستماع إلى المواطنين بشأن مقترحات الخطة الاستثمارية للعام المالى المقبل والتى يحتاجها المواطنين سواء بمدينة طهطا أو المجالس القروية التابعة لها.

جاء ذلك بإشراف رمضان عابدين رئيس قرية الصوامعة غرب ومحمود أحمد السيد على سكرتير قرية الصوامعة غرب وبحضور مساعد عبدالعال مدير التخطيط وأحمد رمضان معبد مدير المشروعات وعدد من العاملين بالوحدة المحلية لقرية الصوامعة غرب وعدد كبير من المواطنين من مختلف الوحدات المحلية والقرى والنجوع التابعة لمركز ومدينة طهطا.

جلسات متعددة للمواطنين بطهطا

وأشار عوض إلى أن الجلسة التشاورية التي تم تنفيذها اليوم بمجلس قروي الصوامعة غرب هي الجلسة الأولى «جلسة القرية» إذ سوف يتم عقد عدة جلسات تشاورية منها جلسة السيدات وجلسة المنتدى الاقتصادي والجلسة العامة وسوف يتم الإعلان عن موعد الجلسات بمجرد تحديد موعد كل جلسة حرصا على مشاركة أكبر عدد من المواطنين بمدينة طهطا وقراها